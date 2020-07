Il Lione affronta il Psg in Coppa di Lega, match che arriva proprio prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro i bianconeri.

Prima della Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions League, il Lione affronterà il Psg nella coppa di Lega, la finale si terrà infatti in gara secca a Parigi. Fra i grandi ritorni nella squadra del Lione spicca la stella Memphis Depay, il capitano che rientrerà dall’infortunio e che, dunque, sarà pronto per affrontare i bianconeri. Rudi Garcia per la finale contro il Psg può vantare della rosa quasi al completo: un ostacolo in più ma certamente non una scusa per la Juventus, che dovrà farsi trovare pronta verso un’avversaria agguerrita che infatti vanterà già un risultato positivo dell’andata. In casa del Lione i bianconeri persero 1 a 0. Ora a Torino bisognerà ribaltare la situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gravina, Serie A: “Ecco quando inizierà il prossimo campionato…”

Juventus, Champions League: Lione nel match di Lega contro il Psg: prove pre bianconeri

Un risultato che andrà chiaramente recuperato, infatti i bianconeri furono sconfitti nell’andata degli ottavi proprio in Francia, in casa del Lione. Purtroppo la rosa di Maurizio Sarri arriverà al match di ritorno con un Dybala ancora in fase di accertamento, dopo l’infortunio. Douglas Costa che difficilmente riprenderà e Chiellini che sembrerebbe ancora infortunato. Ciononostante i bianconeri sanno dell’importanza del match e dovranno farsi trovare pronti a ribaltarlo e a passare il girone. Intanto il Lione si appresta ad affrontare il Psg nella finale di Lega, un match che sarà da monito per la sfida contro i bianconeri, così da capire anche l’attuale stato di forma della rosa di Rudi Garcia ferma ormai da parecchi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sarri alza bandiera bianca: «Con la Roma forse gioca la Juventus Under 23»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK