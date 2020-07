Il tecnico della Juventus contro la Serie A. Così Sarri: «Problemi dal punto di vista fisico? Ce li ha creati la Lega con 5 gare in 12 giorni».

«Problemi dal punto di vista fisico? Ce li ha creati la Lega – ha detto dopo la sconfitta di Cagliari -. Giochiamo 5 partite in 12 giorni. Vediamo in che condizioni saremo, ma contro la Roma potrei anche schierare l’Under 23 per recuperare la condizione». Parole quelle di Maurizio Sarri che creeranno grandi polemiche in vista del match finale. Una partita, quella contro la Roma, totalmente inutile dal punto di vista della classifica. I bianconeri sono già campioni d’Italia, la Roma è proiettata all’Europa League forte del suo quinto posto blindato.

Sarri e i troppi gol subiti: sono 40!

«I gol subiti (40 in Serie A, ndr) dalla Juventus ci possono preoccupare, ma la partita di di Cagliari in sé no – ha aggiunto Sarri -. Abbiamo vinto lo scudetto 68 ore fa, a livello di motivazione era una partita atipica e va presa per quello che è. Certo è evidente che dobbiamo diventare una squadra più solida. Il palleggio ci sta venendo fuori bene come mentalità, ma certamente ci vuole più ritmo. La palla deve girare più velocemente. In casa abbiamo sempre trovato il modo di sbloccare, mentre fuori casa abbiamo fatto fatica quando non giravamo al massimo. Poi servirebbe anche più brillantezza fisica, che in questo momento probabilmente non abbiamo».

