Juventus, non solo Zaniolo. Pronta una maxi operazione con la Roma

Paratici sta cercando di capire quali spiragli esistono per completareil puzzle e portare Dzeko e Zaniolo alla Juventus in cambio di Higuain e Bernardeschi.

Novità grosse all’orizzonte dopo lo scambio con il Barcellona ufficializzato nelle scorse settimane tra Arthur e Pjanic. La Juventus, infatti, potrebbe riallacciare i rapporti con la Roma. «Ai bianconeri interessano da tempo Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, che hanno rispettivamente una valutazione di 10 e 50 milioni di euro. Così alla società giallorossa potrebbero andare Gonzalo Higuain, pronto a dire addio per 18 milioni, e Federico Bernardeschi con una valutazione di 30 milioni. Inoltre, ci sarebbe anche l’esborso economico di 12 milioni di euro a vantaggio della Roma». Così scrive il portale specializzato calciomercatoweb.it.

LEGGI ANCHE >>> Smalling torna al Manchester United. La Juventus monitora la situazione

La Juventus segue il gioiello della Roma

Che qualcosa stia bollendo in pentola, lo ha lasciato intendere anche Fabio Paratici, chief football officier bianconero, nel pre-partita di Juventus-Roma. Il dirigente della Juve ha parlato anche di Zaniolo, da tempo accostato ai bianconeri: «È un bravo calciatore, non ci vuole un direttore sportivo a capirlo. Adesso pensiamo alle partite da giocare e a festeggiare..». Sono parole importanti che non chiudono a nessuna operazione sebbene abbiano fatto innervosire i fan giallorossi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK