Alex Sandro all’Inter, calciomercato Juve: per il brasiliano si apre la pista nerazzurra

Calciomercato Juventus, su Alex Sandro ci sarebbe l’interesse concreto dell’Inter: secondo le ultime indiscrezioni, il terzino brasiliano potrebbe decidere di cambiare aria, approdando a Milano. Ecco gli ultimi aggiornamenti della trattativa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO CESSIONE INTER/ La Juve rischia di perdere Alex Sandro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.it, infatti, il terzino sinistro brasiliano sarebbe entrato nell’orbita dell’Inter, alla caccia di un laterale di spinta che sappia fare entrambe le fasi nel migliore dei modi. Al momento non sarebbe partita una vera e propria trattativa, anche perchè non è detto che la dirigenza di Corso Galileo Ferraris si privi di uno dei terzini più forti che ha in rosa. I bianconeri valutano Alex Sandro circa 40 milioni di euro: una cifra che permetterebbe alla dirigenza di corso Galileo Ferraris di mettere a bilancio un’importante plusvalenza. Il passaggio di Sandro all’Inter potrebbe essere agevolato nel caso in cui, nell’eventualità di un addio di Conte, a sedere sulla panchina nerazzurra fosse Massimiliano Allegri, che ha già allenato il brasiliano per diverse stagioni. Staremo a vedere come evolverà la vicenda.

