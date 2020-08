Appena acquistato per un totale di 45 milioni, Dejan Kulusevski potrebbe lasciare subito la Juventus e finire da Gattuso. Solo così Milik arriverebbe a Torino.

«Sarà a sorpresa, molto probabilmente, il solo Dejan Kulusevski e non Bernardeschi ed altri, il calciatore che arriverebbe al Napoli dalla Juventus, nell’affaire Milik». Sono parole del giornalista partenopeo Paolo Esposito, che sui suoi profili ufficiali social si è esposto in prima persona. La società campana, infatti, dopo avere acquistato Victor Osimhen, ora è impegnata a cedere Arek Milik. L’attaccante ha già fatto intendere di non volere rinnovare il suo contratto con il Napoli rifiutando tutte le offerte di Giuntoli.

LEGGI ANCHE >>> Conte alla Juventus: «In bianconero tornerebbe di corsa. Sono attesi degli sviluppi»

Tifosi a difesa di Kulusevski

I fan partenopei sono stati gasati da questa possibile operazione, mentre quelli bianconeri non l’hanno presa bene. Intravedono grandi qualità in Kulusevski e non vogliono inserirlo in un affare per un attaccante medio. Lo svedese, essendo un giocatore giovane, è stato scoperto dai fan bianconeri di recente. A Parma ha dato spettacolo, mostrando di essere polivalente. E’ un mix di dimensione, velocità, creatività e atletismo. Molto raro da trovare in giro, specialmente vista la giovane età.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK