Donnarumma alla Juventus, calciomercato: Paratici monitora la situazione

Calciomercato Juventus, Paratici segue sempre da molto vicino la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, non è escluso che Mino Raiola possa far saltare clamorosamente il rinnovo con i rossoneri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA MILAN RINNOVO/ La Juve continua sotto traccia a monitorare la situazione relativa a Gianluigi Donnarumma. Secondo tuttojuve.com, infatti, le trattative per il rinnovo del portiere con il Milan sono tutt’altro che concluse, e sembrano vivere una sostanziale fase di stand-by. Ecco perché la Juventus potrebbe clamorosamente ri-entrare in gioco, proponendo al portierone un ricco contratto pluriennale, promettendogli un posto da titolare nel caso di una cessione di Szczesny. I rapporti tra la Juve e l’entourage di Donnarumma sono molto buoni, come testimonia l’affare De Ligt: Mino Raiola rappresenta una risorsa non da poco per la dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che in più di una circostanza ha portato giocatori che hanno fatto la storia del club bianconero. Vedremo se anche in questo caso l’asse Raiola-Juventus porterà i suoi frutti…

Ti potrebbe interessare anche–> Conte alla Juventus: “In bianconero tornerebbe di corsa. Attesi sviluppi”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK