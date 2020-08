Chiesa alla Juventus, calciomercato: la cessione di Douglas Costa finanzia l’acquisto?

Calciomercato Juventus, il profilo di Federico Chiesa piace e non poco agli organi dirigenziali bianconeri, che potrebbero mettere le mani sul talentuoso esterno azzurro qualora si creassero i presupposti per la cessione di Douglas Costa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA CESSIONE DOUGLAS COSTA/ Il pallino di Fabio Paratici per la prossima campagna acquisti della Juventus risponde al nome di Federico Chiesa. L’esterno italiano, infatti, è finito già da tempo nella lista dei desideri della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che appare al momento la candidata più accreditata per mettere le mani sul fuoriclasse dei Viola. Per un esterno che potrebbe entrare, un altro dovrebbe fare il percorso inverso: secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, l’eventuale acquisto di Chiesa, per il quale la Fiorentina chiede non meno di 60 milioni di euro, potrebbe essere finanziato dalla cessione di Douglas Costa. Il brasiliano, infatti, vittima anche quest’anno di numerosi infortuni che ne hanno compromesso le prestazioni, è finito sulla lista dei partenti: per lui non mancano gli estimatori, soprattutto in Premier League. A quel punto, la Juve offrirebbe alla Fiorentina circa 40 milioni di euro più una contropartita a scelta. Le prossime ore getteranno luce sulla questione.

