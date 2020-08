Juventus, Dybala sprint per la Champions: prove di recupero per venerdì

La Joya argentina prova a recuperare per il match contro il Lione che si giocherà venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino

Dybala è pronto a recuperare per la Champions. L’attaccante argentino sta già correndo sul campo per essere pronto per venerdì, come sappiamo, Dybala si è infortunato nel match scudetto contro alla Sampdoria per un elongazione all’adduttore della coscia sinistra. Ora la Joya sta facendo di tutto per recuperare ed essere disponibile conto i francesi del Lione nello stadio di casa di Torino: l’Allianz. Ovviamente tutti i tifosi ma soprattutto allenatore e staff sperano di avere Dybala pronto per giocare un match di cruciale importanza per il destino europeo dei bianconeri: una sfida secca che potrebbe anche decidere il futuro dell’allenatore Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.

Ora si attendono gli esiti ma soprattutto le reazioni del muscolo ai test di stamattina, per capire se davvero Dybala potrà recuperare nella sfida di Champions. In questi primi tre giorni della settimana si capirà meglio, infatti tra domani e mercoledì, lo staff medico avrà un punto più concreto sulla situazione del giocatore, in modo da valutare gli eventuali progressi dei test a cui sarà sottoposto. Bisognerà capire se e quando Dybala potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Ovviamente non si forzerà, dato che nel caso di vittoria, l’eventualità di avere Dybala indisponibile anche negli eventuali match successivi potrebbe compromettere il ritorno del giocatore. La situazione, dunque, verrà sottoposta alla massima cautela. Ma la fiducia e l’ottimismo rimangono e la volontà di Dybala è quella di esserci, affiancando Cristiano Ronaldo nel match che potrebbe -davvero- valere tanto quest’anno.

