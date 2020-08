Juventus, due affari con la Primavera della Roma per il calciomercato

Fabio Paratici e Andrea Cherubini, che è il responsabile del settore giovanile, stanno trattando due giovani della Roma Primavera per la Juventus U23 di Pirlo.

«Il nome più caldo è quello di Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 della Roma. Il ragazzo ha ben figurato nell’ultima giornata allo Stadium. Poi un altro giallorosso, Alessio Riccardi, classe 2001, già vicino alla Juventus la scorsa estate». Si parla così questa mattina su Tuttosport dei possibili acquisti della Vecchia Signora in ottica futura. In particolare, il primo è un terzino sinistro che nell’ultima giornata ha creato un sacco di problemi a Danilo e Cuadrado, procurandosi il rigore trasformato da Perotti. E’ un elemento di sicuro avvenire come il centrocampista di cui già si sa tutto. La scorsa estate era ad un passo dai bianconeri, ma si oppose al trasferimento. Adesso?

La Juventus pensa anche alla sua Under 23

I due calciatori sarebbero inizialmente dirottati alla Juventus Under 23 di Andrea Pirlo. Al campione del Mondo verrà messa a disposizione una rosa molto fresca con elementi di prospettiva. Calafiori e Riccardi orbiterebbero tra le due selezioni, ma specialmente il terzino inizialmente giocherebbe in Lega Pro. Discorso differente per Riccardi…

