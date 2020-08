Cristiano Ronaldo e la telefonata per il nuovo allenatore della Juventus

Cristiano Ronaldo ha telefonato a Zinedine Zidane chiedendgoli di condivdere di nuovo un progetto alla Juventus. In bilico la posizione di Maurizio Sarri.

Don Diario non ha dubbi: Cristiano Ronaldo ha suggerito ad Agnelli il nome del nuovo allenatore della Juventus. CR7, infatti, avrebbe chiamato Zinedine Zidane comunicandogli il suo desiderio di condividere nuovamente lo spogliatoio con lui. Il Re di Madeira è infatti ben consapevole che Zizou è uno dei migliori allenatori del mondo e che è in grado di guidare la Juventus alla conquista della Champions League. Per questa ragione il portoghese proverà a convincere l’allenatore del Real Madrid a trasferirsi a Torino.

Cristiano Ronaldo non lega con Sarri

Cristiano Ronaldo non ha legato molto con Sarri, questo nonostante i 31 gol segnati: record per un calciatore della Juventus in tempi moderni. Il tutto nacque da quella famosa sostituzione. Quanto accaduto in quella domenica, se avesse visto protagonista un calciatore delle seconde linee non avrebbe alzato il polverone che ne seguì. I due su chiarirono, ma gli scarsi risultati ottenuti e l’imminente e difficile Champions ha minato il campo. Il portoghese rivorrebbe Zidane.

