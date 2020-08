Scambio col Barcellona, la Juventus replica l’affare… per il bilancio

La Juventus sta orchestrando un nuovo scambio col Barcellona. Stavolta, sempre per ragioni di bilancio, sarebbero coinvolti i difensori Miranda e Romero.

Juventus e blaugrana sono accumunate dalla stessa necessità di ovviare alle disperate urla del bilancio. Chiedono linfa vitale, numeri positivi. Ecco, pertanto, che l’affare Pjanic-Arthur è servito principalmente a questo. All’orizzonte, tra i due club, sono previste nuove operazione. In particolare un nuovo scambio scambio col Barcellona. Riguarda due giovani difensori che potrebbero portare un beneficio di circa 15 milioni per entrambi i sodalizi. Si tratta di Romero e Miranda, che farebbero chiaramente i percorsi inversi.

Nuovo scambio col Barcellona, c’è Romero

A darne notizia è il portale calciomercatoweb.it che spiega i dettagli. «Entrambi giovanissimi, Romero e Juan Miranda si apprestano a fare ritorno alle rispettive prime squadre – si legge -. Sia bianconeri che blaugrana, però, non sembrano avere grandi piani per i due. Così uno scambio col Barcellona alla pari potrebbe essere la soluzione giusta per mettere a segno qualche plusvalenza. Il Barça valuterebbe il cartellino di Miranda intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra più o meno stimata anche dai bianconeri per il cartellino di Romero».

