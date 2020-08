Juventus, addio Paratici: la Roma lo aspetta a braccia aperte

La Juventus è fuori dalla Champions League. Non è bastata ai bianconeri la vittoria ottenuta sul Lione per 2-1 nel ritorno degli ottavi. Una vittoria dal sapore amaro, visto che ad andare alla Final Eight sono i francesi di Rudi Garcia.

Il bilancio stagionale dei bianconeri non può essere salvato certamente dallo scudetto conquistato, il nono positivo. La delusione dei tifosi è tanta per questa eliminazione, che si abbina alla delusione per aver perso la finale di Coppa Italia e quella della Supercoppa Italiana. Cosa accadrà alla Juventus nella prossima stagione? Ci sarà ancora Sarri in panchina? E ci sarà qualche addio eccellente nella dirigenza? Tutte domande che dovranno cercare una risposta nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE –>Sarri, Don Balon rilancia la bomba: la panchina ad un ex?

Juventus, Paratici nel mirino della Roma

Questa qualificazione andata in fumo potrebbe magari cambiare i piani di una Juventus che non avrebbe certo voluto essere fuori dal torneo, vero grande obiettivo stagionale. E così non sono da escludere cambiamenti, non solo a livello tecnico ma anche a livello societario. Come ha riportato anche Il Corriere dello Sport, infatti, uno dei sogni della nuova Roma di Friedkin è quello di avere come nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Chissà che questo flop a livello europeo non possa agevolare il pressing dei giallorossi nei confronti del dirigente bianconero.

LEGGI ANCHE –>Juventus, Sarri sull’esonero: “I dirigenti hanno già deciso”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK