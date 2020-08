Sarri, Don Balón lancia bomba: la Juventus ripensa ad un ex

Il periodico spagnolo ha lanciato una clamorosa indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe scelto Gasperini al posto di Maurizio Sarri.

Il periodico spagnolo Don Balon ha lanciato la bomba. Una notizia che rischia di compromettere l’equilibrio delle panchine del prossimo campionato. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe a sorpresa anche Gian Piero Gasperini, fautore del miracolo Atalanta. Un’ipotesi che avrebbe del clamoroso e difficilmente praticabile al momento considerando la volontà dello stesso Gasperini nel proseguire l’avventura a Bergamo dopo il rinnovo fino al 2022 sottoscritto un anno fa.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Lione, dove vederla gratis in tv e in streaming

Gli altri nomi per il post-Sarri

Il ritorno di Zinedine Zidane a Torino non è da escludere in futuro. E’ solo questione di tempo ed è il preferito di Agnelli. I tifosi sarebbero ben lieti di rivedere da vicino l’ex centrocampista, che ha scritto delle pagine importanti del club bianconero. Adesso però c’è Sarri e si valutano nomi come Gasperini e Inzaghi. L’altro big? Beh, Pep Guardiola è stato accostato più volte alla panchina della Juventus. L’attuale allenatore del City ha ribadito di voler rimanere in Inghilterra anche in caso di esclusione dalla Champions League. Cosa che poi non è avvenuta con la sentenza favorevole del Tas.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK