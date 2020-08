Milik alla Juventus, calciomercato: sempre possibile lo scambio con Bernardeschi

Calciomercato Juventus, la pista Milik non è tramontata per i bianconeri: secondo quanto riferito dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, il polacco rimane sempre nella lista dei desideri di Paratici, alla ricerca di un centravanti di spessore con cui sostituire Higuain, ormai in uscita

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK NAPOLI BERNARDESCHI/ La Juve continua a seguire con molto interesse la situazione relativa ad Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo anno, è considerato il sostituto ideale di Gonzalo Higuain, la cui avventura in bianconero sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. Al momento il club di De Laurentiis non si è smosso dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro: secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, Paratici vorrebbe spendere molto meno, e sarebbe intenzionato ad inserire nella trattativa qualche contropartita gradita a Gattuso: il nome di Bernardeschi è ritornato prepotentemente in auge, anche alla luce dell’addio di Callejon, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza. La trattativa Juve-Milik si preannuncia lunga, intensa e faticosa: non sarà facile trovare la quadra, ma la sensazione è che la fumata bianca non sia impossibile.

