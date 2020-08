Ronaldo lascia la Juve? Calciomercato, dalla Francia ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, Le10Sport riporta la notizia dell’interessamento del Paris Saint Germain per Cristiano Ronaldo: secondo il quotidiano transalpino, i parigini potrebbero sferrare l’assalto decisivo a Cr7 a Lisbona, città in cui si disputerà la fase finale della Champions League

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO CRISTIANO RONALDO PARIS SAINT GERMAIN/ Il Psg fa sul serio per Cristiano Ronaldo. Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Francia, infatti, il club parigino potrebbe decidere di sferrare l’assalto decisivo all’asso lusitano a Lisbona: nella città portoghese, infatti, si disputerà la fase finale della Champions League, competizione dalla quale la Juventus è stata clamorosamente estromessa per mano del Lione, nonostante la doppietta messa a segno da Cr7. Al momento Leonardo non avrebbe ancora formalizzato un’offerta concreta alla Juve, ma non è detto che ciò non possa accadere nel corso delle prossime ore: i buoni rapporti tra il brasiliano e Jorge Mendes potrebbero rappresentare un fattore determinante per la buona riuscita dell’operazione. Ricordiamo che Ronaldo è legato ai colori bianconeri da un contratto di ancora due anni a circa 30 milioni di euro, e verosimilmente solo a fronte di un’offerta faraonica deciderà di lasciare l’ombra della Mole.

