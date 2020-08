Sarri alla Fiorentina, calciomercato: l’ex Juve pronto per una nuova esperienza?

Calciomercato, l’ombra di Sarri aleggia su Beppe Iachini: l’ex allenatore della Juventus è sempre stato stimato da Rocco Commisso, che potrebbe decidere di affidargli le chiavi della panchina gigliata, secondo quanto riferito dalla redazione di Firenze Viola.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI FIORENTINA/ Clamorosa indiscrezione rilanciata da Firenze Viola: secondo gli ultimi rumors, infatti, la Fiorentina starebbe pensando a Maurizio Sarri in vista di una possibile successione di Beppe Iachini. L’ex allenatore della Juventus, toscano doc, potrebbe rappresentare la soluzione più congeniale per la realtà viola: in più di una circostanza Sarri ha dichiarato di essere lusingato della possibilità di sedere sulla panchina viola. Al momento, va detto, non c’è alcuna trattativa ufficiale per portare Sarri alla Fiorentina: del resto, Iachini è stato confermato anche per la prossima stagione: ma l’ombra di Sarri comincia ad aleggiare in maniera importante. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, fermo restando che Sarri ha un contratto con la Juve per altre due stagioni a 7 milioni di euro più bonus.

