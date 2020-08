De Paul alla Juventus, calciomercato: il Milan si inserisce nella trattativa?

Calciomercato Juventus, su Rodrigo De Paul piomba il Milan: secondo quanto raccolto dalla redazione di calciomercato.com, infatti, l’argentino è entrato nella lista dei desideri della dirigenza rossonera. I friulani chiedono non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL MILAN/ Il Milan si inserisce nella corsa per De Paul: secondo quanto riferito da calciomercato.com, notizia poi ripresa da tuttojuve.com, per l’argentino rischia di profilarsi una vera e propria asta: 40 sono i milioni di euro chiesto dall’Udinese per lasciarlo partire. Nessun club, al momento, si è avvicinato a tale richiesta: sia l’Inter che la Fiorentina erano arrivati a 25, con l’inserimento di eventuali bonus. La Juve al momento ha effettuato dei sondaggi con il club friulano, per capire la fattibilità dell’operazione: tuttavia nelle ultime ore c’è da segnalare l’inserimento del Milan, alla ricerca di un profilo giovane e di prospettiva dopo l’arrivo ormai imminente di Bakayoko. Quale sarà il futuro di De Paul? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

