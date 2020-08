Dybala al Real Madrid, calciomercato Juventus: sul piatto 100 milioni o una contropartita

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è tornato prepotentemente nella lista dei desideri del Real Madrid per la prossima stagione. I Blancos, secondo quanto riferito da Sportmediaset, sarebbero pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro oppure una contropartita a scelta tra Kroos ed Isco

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID 100 MILIONI/ Il Real Madrid è tornato nuovamente su Paulo Dybala. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, che riporta una notizia emersa su molti portali spagnoli, la Joya sarebbe il regalo di mercato che il patron delle Merengues Florentino Perez sarebbe disposto a consegnare a Zinedine Zidane per cominciare ad avviare una rivoluzione nel reparto offensivo. L’ottima stagione dell’argentino, caratterizzata da goal, assist e giocate spettacolari non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori: stando alle ultime, il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro.

Potrebbe interessarti anche–> Juventus, Pirlo nuovo allenatore: scelta di cuore o di bilancio?

Calciomercato Juventus, addio Dybala? Il Real fa sul serio per la Joya

MERCATO JUVENTUS DYBALA REAL/ Sulla decisione della Juventus di privarsi o meno di Paulo Dybala molto influirà l’eventuale cessione di Cristiano Ronaldo, che in questi giorni si è preso alcuni istanti per meditare sul suo futuro. Nel caso in cui Cr7 dovesse decidere di abbandonare la compagine bianconera, un eventuale addio di Dybala sarebbe da escludere a priori. Tuttavia il pressing del Real Madrid c’è e comincia a farsi intenso: il club di Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni oppure un ricco conguaglio coadiuvato da una contropartita a scelta tra Kroos e Isco. Il trequartista spagnolo è uno dei preferiti di Andrea Pirlo, che lo avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza bianconera: la situazione è in evoluzione, al momento siamo ancora nell’ambito dei primi sondaggi illustrativi. Ma si preannuncia un’estate rovente sul fronte Dybala-Real…

Potrebbe interessarti anche–>Sarri alla Fiorentina, calciomercato: l’ex Juve pronto per una nuova esperienza?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK