Higuain e Khedira, la Juventus ha preso posizione. Le novità

Higuain e Khedira lasceranno la Juventus. Il Pipita dovrebbe rescindere il contratto, il tedesco invece vuole restare a Torino e non sente ragioni.

Higuain e Khedira dovranno lasciare la Juventus. Come, toccherà a Paratici stabilirlo perché non sono questioni di facile soluzione. Il Pipita è apparso spento in ogni sua apparizione in campo, compreso l’ottavo di finale con il Lione. E’ lì che ha capito che la sua avventura in bianconero è finita. Del tedesco, invece, si sono perse le tracce. Completamente.

LEGGI ANCHE >>> Matuidi, il francese a sorpresa comunica il futuro alla Juventus

Higuain e Khedira, il punto sulla situazione

«Higuain e Khedira sono gli altri nomi di attualità per il calciomercato in uscita – scrive Gazzetta dello Sport -. Il Pipita è disposto a lasciare la Juve, risolvendo il contratto in cambio di una parte dell’ingaggio che la Juve deve pagargli per il 2020-21, l’ultimo anno prima della scadenza. In comune con Matuidi, oltre all’addio con 12 mesi di anticipo, potrebbe avere la destinazione. La Mls, non certa ma per lui sicuramente possibile. La situazione per Khedira è più complicata. Sami in un recente post Instagram ha guardato alla prossima stagione ed è chiaro, la immagina in bianconero. La Juve chiuderebbe qui il rapporto con Sami ma non sembra semplice trovare un accordo. Il ringiovanimento della rosa – e lo snellimento dei conti – passa anche da qui».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK