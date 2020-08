Raul Jimenez alla Juventus, calciomercato: filo diretto con Jorge Mendes

Calciomercato Juventus, Raul Jimenez sempre in cima alla lista dei desideri dei dirigenti di Corso Galileo Ferraris: per sostituire Gonzalo Higuain, ormai prossimo alla partenza, Paratici starebbe valutando anche il profilo dell’attaccante del Wolverhampton.

CALCIOMERCATO JUVENTUS JIMENEZ WOLVES JORGE MENDES/ Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando sottotraccia per cercare di capire la fattibilità dell’operazione relativa a Raul Jimenez, punta centrale del Wolverhampton. Stando al quotidiano torinese, infatti, negli ultimi giorni sarebbero stati proficui i contatti tra la dirigenza bianconera, capitanata da Fabio Paratici, e il potente agente del calciatore, quel Jorge Mendes vero artefice del trasferimento di Cristiano Ronaldo sotto l’ombra della Mole. Al momento non ci sarebbero stati ancora dei contatti ufficiali tra i due club: tuttavia il giocatore ha espresso il suo entusiasmo all’idea di poter giocare con Cristiano Ronaldo. Jimenez rappresenta un’alternativa ( di lusso) ad Arkadiusz Milik, per il quale non è stato ancora trovato l’accordo con il Napoli.

