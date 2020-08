Milik alla Juventus, calciomercato: Romero sblocca l’affare?

Calciomercato Juventus, Arkadiusz Milik sempre nel mirino della dirigenza di corso Galileo Ferraris: De Laurentiis non abbassa le pretese e chiede sempre 40 milioni di euro. Tuttavia, nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un eventuale inserimento di Romero nell’affare, con conguaglio a favore dei partenopei.

CALCIOMERCATO JUVENTUS AFFARE MILIK NAPOLI/ La Juve non molla Arkadiusz Milik e sarebbe pronta ad inserire Christian Romero pur di arrivare all’attaccante polacco. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, infatti, la dirigenza bianconera è sempre al lavoro per cercare un degno sostituto di Gonzalo Higuain: il Pipita, il cui contratto scadrà nel 2021, ha ormai le valigie pronte. Ragion per cui Fabio Paratici è al lavoro per cercare di portare alla corte del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo un attaccante di valore e dagli ampi margini di miglioramento. Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli vedrebbe di buon occhio l’inserimento di Romero nell’affare Milik, con conguaglio a favore dei partenopei. Il difensore ex Genoa potrebbe sostituire Koulibaly, per il quale le sirene del Manchester City cominciano a suonare minacciose. Staremo a vedere gli eventuali sviluppi della trattativa.

