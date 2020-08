Esonero Sarri, Moggi: “Si sapeva tutto già prima di Juve-Lione”

Le parole di Moggi sulle colonne di Libero che commentano il recente esonero di Maurizio Sarri: l’ex dirigente bianconero ha espresso il suo parere in merito all’esonero dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea

CALCIOMERCATO JUVENTUS ESONERO SARRI PIRLO/ Sarri esonerato: un fulmine a ciel sereno, ma non per tutti. Secondo quanto riportato da Luciano Moggi sulle colonne di libero, infatti, l’ormai ex tecnico bianconero sarebbe venuto a conoscenza del suo esonero già prima di Juventus-Lione. L’eliminazione dalla massima competizione continentale ha accelerato dunque ciò che la dirigenza di corso Galileo Ferraris aveva programmato già da tempo. Il compito di Agnelli e dei suoi collaboratori è ora quello di “supportare in maniera importante l’allenatore, facendogli sentire la presenza della società. L’auspicio è che la Juve possa ritornare a divertirsi, dopo aver disputato un campionato in cui ha subito la bellezza di 43 reti, ed essersi piazzata al quinto posto nel computo dei goal fatti.”

Potrebbe interessarti anche–> Dybala al Real Madrid, calciomercato Juventus: sul piatto 100 milioni o una contropartita

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK