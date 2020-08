Bonucci alla Roma, calciomercato: pronta l’offerta per il difensore della Juve

Calciomercato Juventus, Leonardo Bonucci sarebbe entrato nel mirino della Roma: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’offerta dei giallorossi per il calciatore viterbese

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI ROMA/ La Roma ha messo nel mirino Leonardo Bonucci. Secondo quanto rivelato su “Juventibus” dal giornalista Luca Momblano, infatti, il difensore viterbese avrebbe ricevuto un’offerta dai giallorossi per la prossima stagione. Non sono state ancora rese note le cifre dell’ipotetico affare, tuttavia queste voci sono idiosincratiche del fatto che alla Juve è in corso una vera e propria rivoluzione. Tra gli epurati di lusso, oltre all’addio già ufficializzato di Matuidi, ci sarebbero anche Higuain, Khedira e Rugani. Su Bonucci, oltre alla Roma, ci sarebbe anche il forte interessamento del Manchester City, con Guardiola che è stato da sempre un grande estimatore del difensore. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

