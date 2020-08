La Roma sogna Paratici, ma la Juve si sente tranquilla: ecco perché

Calciomercato Juventus, la Roma continua ad insistere per Fabio Paratici: secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, il dirigente bianconero è visto dal neo presidente Friedkin come la base su cui impostare la rivoluzione giallorossa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ROMA/ La Roma continua ad inseguire il sogno chiamato Fabio Paratici: secondo quanto rivelato dal “Messaggero” infatti, Friedkin è letteralmente ammaliato dall’operato del dirigente juventino, e sarebbe sul punto di offrirgli un ruolo di primo piano nell’organigramma dirigenziale. Tuttavia la Juve si sente sostanzialmente tranquilla dal momento che ha ancora un contratto in essere con la Vecchia Signora e anche nelle interviste rilasciate nelle ultime settimane ha dichiarato di essere felice alla Juve. Al momento quindi la pista Paratici-Roma è soltanto un’utopia, un sogno destinato a non concretizzarsi, almeno in questa sessione di calciomercato. Ciò non toglie che nei prossimi anni Paratici non possa entrare nuovamente nel mirino dei giallorossi, dato l’apprezzamento che nei suoi confronti nutre Friedkin.

