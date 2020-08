Milik alla Juventus, calciomercato: incontro con l’entourage del polacco

Calciomercato Juventus, Paratici non molla la pista che porta ad Arkadiusz Milik: secondo quanto riportato da Il Mattino, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra il dirigente bianconero e l’entourage del calciatore per capire i margini di manovra. Possibile, anche se difficile, l’inserimento di qualche contropartita nell’operazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK NAPOLI OFFERTA/ La Juve non molla la presa per Arkadiusz Milik: il polacco è nella lista dei desideri del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo per sostituire Gonzalo Higuain, il cui contratto in scadenza nel 2021 non verrà rinnovato dalla dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra Paratici e l’entourage del calciatore per aggiornarsi reciprocamente sull’andamento della trattativa, che al momento vive una fase di stallo. Milik ha un accordo con la Juve, sulla base di un contratto quadriennale a circa 5 milioni di euro a stagione. De Laurentiis, però, non si smuove dalla richiesta iniziale di 40 milioni.

Calciomercato, per Milik alla Juve c’è ancora da lavorare

Un nodo da sciogliere per sbloccare eventualmente la trattativa è quello relativo alle eventuali contropartite da inserire nell’affare: la Juve vorrebbe proporre almeno uno tra Bernardeschi, Rugani, Romero o Luca Pellegrini, con il Napoli che si è dimostrato piuttosto restio ad accettare una simile offerta. Le parti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo, anche perché il contratto del polacco scadrà a giugno del prossimo anno. Quindi, qualora De Laurentiis non voglia correre il rischio di perderlo a zero, dovrà sicuramente abbassare le sue pretese.

