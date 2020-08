Dalla Spagna insistono per Cristiano Ronaldo in uscita dalla Juventus nella prossima stagione. Il portoghese sarebbe stato offerto a tre club:

Le indiscrezioni di mercato dalla Spagna continuano ad insistere per un addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Il fenomeno portoghese sarebbe stato offerto a tre club di prestigio. Infatti da quanto si legge nelle indiscrezioni di mercato provenienti da un sondaggio di Calciomercato.it, il portoghese avrebbe scelto lui stesso di andare, nonostante la società sia ad un bivio: uno fra Cristiano Ronaldo e Dybala dovrà partire a fronte di investimenti futuri e del bilancio, certamente non roseo vista la prematura eliminazione dagli ottavi di Champions e il periodo post lockdown.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo offerto a tre club

I tre club a cui il giocatore è stato offerto sono: Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona. E intanto in Spagna c’è chi non crede ad un Ronaldo completamente concentrato sul progetto Juventus, che se tutto dovrebbe andare secondo i piani, durerà ancora fino al 2022. Secondo quanto rilanciato da “Chiringuito TV”, sarebbe lo stesso procuratore di Cristiano, Mendes a far circolare una voce di un possibile addio dalla Juventus a fine stagione, perché sempre secondo l’indiscrezione spagnola, lo stesso Menedes avrebbe offerto il portoghese a queste tre squadre.

