La Juventus ha sempre come grande obiettivo il francese Paul Pogba. Per lasciarlo partire il Manchester United chiede uno scambio con Dybala.

La Juventus ha sempre come grande obiettivo quello di prendere Paul Pogba. Il centrocampista francese è ancora oggi un idolo dei tifosi e un giocatore che, certamente, farebbe comodo a Pirlo nella nuova rosa. Il Manchester United ha però sempre fatto molte pressioni per non farlo partire, anzi, giusto qualche giorno fa si ipotizzava un possibile ulteriore rinnovo fra le parti. Ora la situazione è cambiata: Il Manchester United apre alla cessione di Pogba ma solo in un operazione scambio con Paulo Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, c’è un nuovo modulo all’orizzonte. Pirlo torna all’antico

Pogba alla Juventus? Calciomercato: sì, ma ad una condizione…

Sarà infatti Dybala a scegliere il suo futuro ma anche quello di Paul Pogba, infatti come si legge in un sondaggio mercato di Tuttosport il Manchester United aprirebbe alla cessione del centrocampista francese solo qualora la Juventus mettesse sul piatto delle trattative il cartellino di Paulo Dybala. Entrambi i giocatori hanno un valore di mercato equivalente, infatti sia Manchester che Juventus chiedono almeno 100 milioni come costo. Ma anche dal punto di vista dello stipendio siamo lì, insomma, l’operazione Pogba può essere possibile, ma ad una condizione: sacrificando la Joya argentina. Ora la dirigenza juventina sta ragionando sull’affare, ma gli inglesi sembrano convinti su questa possibilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Thomas, proposto uno scambio all’Atletico Madrid. Si tratta

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK