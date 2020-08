Juventus, vertice tra Agnelli e Pirlo. C’è la decisione su CR7 e Dybala

Vertice di sei ore ieri in casa Juventus. Alla corte del presidente Agnelli c’erano il tecnico Pirlo, ma anche Paratici e Cherubini. Si è parlato di mercato.

E’ durato tantissimo il primo vero vertice di mercato in casa Juventus. Andrea Pirlo è stato convocato alla corte del presidente Andrea Agnelli per disegnare la squadra del futuro. Erano presenti anche i due massimi operatori di mercato: Fabio Paratici e Andrea Cherubini, in netta ascesa nelle gerarchie della Vecchia Signora. Gazzetta dello Sport spiega che la notizia più importante è una sola: Cristiano Ronaldo sarà il fulcro del prossimo campionato bianconero. Intorno al campione portoghese, come è giusto che sia, ruoterà ogni situazione. E Dybala? Per lui la faccenda sembra più complicata.

LEGGI ANCHE >>> Milik alla Juventus, calciomercato: incontro con l’entourage del polacco

La Juventus riparte da Cristiano Ronaldo

«CR7 prende 31 milioni netti a stagione e il suo ammortamento pesa a bilancio per 29 milioni ogni dodici mesi – si legge -. Ma la Juventus idealmente sacrificherebbe un altro giocatore per sistemare i conti: Paulo Dybala. I piani per il 2019-20 prevedono l’arrivo di (almeno) un centravanti al posto di Gonzalo Higuain, atteso alla probabile risoluzione del contratto». Insomma, manovre al via dopo Ferragosto per un calciomercato difficilissimo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK