Raul Jimenez alla Juventus, calciomercato: è lui il primo nome per l’attacco

Calciomercato Juventus, Raul Jimenez primo nome per l’attacco: secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino il centravanti del Wolverhampton, la cui valutazione si attesta sui 100 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAUL JIMENEZ AFFARE 100 MILIONI/ Il toto attaccante in casa Juventus è scattato da tempo. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: da Benzema, a Milik, passando per Duvan Zapata e Raul Jimenez. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate da tuttojuve.com, l’attaccante del Wolverhampton sarebbe il principale indiziato a vestire la maglia bianconera. La valutazione che i Wolves fanno del proprio centravanti si attesta sui 100 milioni di euro, oggettivamente troppe per le casse della dirigenza bianconera, che però starebbe studiando l’offerta giusta.

Juve, Jimenez nel mirino: ecco l’offerta giusta per l’attaccante

Massimo Pavan scrive che la Juve non ha nessuna intenzione di avvicinarsi ai 100 milioni inglesi richiesti dalla dirigenza inglese. Tuttavia, con un’offerta comprendente 30 milioni cash e una contropartita tecnica a scelta, ecco che l’affare potrebbe definitivamente sbloccarsi. Siamo ancora negli ambiti dei sondaggi, lungi dall’imbastire una vera e propria trattativa, almeno tra i due club. Al giocatore non dispiacerebbe affatto indossare la maglia della Juventus, in quanto a più riprese ha dichiarato di essere pronto per una nuova esperienza. Resta da trovare l’accordo tra le due società: e il calciomercato insegna che questo non è mai un dettaglio trascurabile.

