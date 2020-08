Isco alla Juventus, calciomercato: la decisione dello spagnolo spiazza tutti

Calciomercato Juventus, Isco piace e non poco alla dirigenza di corso Galileo Ferraris. Il centrocampista spagnolo sarebbe uno dei primi nomi fatti da Andrea Pirlo per rinforzare la rosa bianconera. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore non intenderebbe lasciare il Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID/ Nelle ultime ore il nome di Isco è ritornato ad essere accostato con forza alla Juventus. Il neo allenatore bianconero ne apprezzerebbe molto le doti nel palleggio e la sua grande visione di gioco. Sulle tracce del centrocampista iberico ci sarebbe anche il Manchester City, con Guardiola primo estimatore. Tuttavia, le notizie che trapelano dalla Spagna sono piuttosto indicative: secondo quanto riportato dal Mundo Depurtivo, infatti, lo spagnolo non avrebbe nessuna intenzione di cambiare aria, rispedendo al mittente tutte le offerte che gli sono giunte.

Potrebbe interessarti anche–>Calciomercato Juventus, c’è un giovane in odore di promozione

Calciomercato Juventus, Isco resta al Real? Lo scenario

C’è da dire che al Real non dispiacerebbe affatto “disfarsi” di Isco: al momento sono ben 35 i giocatori a libro paga del club spagnolo. La volontà del calciatore è però chiara: restare almeno un altro anno in Spagna, per potersi giocare tutte le sue chances con Zinedine Zidane, che comunque in più di una circostanza lo ha relegato in panchina. La sua valutazione si aggira sui 55-60 milioni di euro: nessun club si è ancora avvicinato a tale cifra. Trattative ufficiali non sono ancora cominciate e non è detto che ciò avvenga: il futuro di Isco sarà ancora in Spagna?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK