Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Pogba: tutta la verità

Mercato Juve, ai microfoni di Radio Bianconera Niccolò Paganini ha parlato molto della situazione in casa bianconera, focalizzandosi in particolare sul possibile scambio Dybala-Pogba: ecco le parole dell’esperto di calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA DYBALA SCAMBIO/ Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l’esperto di mercato Niccolò Paganini ha parlato della situazione in casa bianconera e sull’intreccio che potrebbe portare alla cessione di Paulo Dybala:

“Oggettivamente è ancora presto per dire se la Joya partirà o meno. Sicuramente prima dell’eliminazione in Champions il discorso rinnovo era molto avviato, che ora invece è in stand-by. Quasi sicuramente la Juve non lo inserirà in scambi come quello con Pogba: era un’ipotesi già paventata lo scorso anno, proposta più dallo United che dalla Juventus. La Juve potrebbe valutare la cessione di Dybala solo a fronte di un’offerta da 100 milioni di euro, che non è ancora arrivata.”

