Juve, Douglas Costa nel mirino dello United: sempre più vicina una sua cessione

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA AFFARE/ La Juve e Douglas Costa non sono mai stati tanto lontani. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, che riprende alcune indiscrezioni riportate anche Oltremanica, la dirigenza bianconera sarebbe sempre più propensa a cedere il proprio funambolico esterno, i cui lunghi infortuni sono ormai diventati una vera e propria spada di Damocle. Nelle ultime ore sembrerebbe essersi fatto più intenso il pressing del Manchester United, che sarebbe disposto ad offrire circa 30 milioni di euro per acquistarlo.

Calciomercato Juve, Douglas Costa allo United? Gli aggiornamenti

Al momento c’è ancora discrepanza tra domanda ed offerta, con la Juve che chiederebbe 40 milioni di euro per lasciar partire il brasiliano. La sensazione è che l’affare possa sbloccarsi a metà strada, anche attraverso l’inserimento di bonus legati a presenze e goal. Costa non è ritenuto imprescindibile nello scacchiere tattico che ha in mente il neo allenatore Andrea Pirlo, e una sua cessione potrebbe garantire il denaro sufficiente per dare l’assalto agli obiettivi di mercato bianconeri.

