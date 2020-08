Arthur, c’è la decisione definitiva per il ritiro con la Juventus

Il Barcellona autorizzerà Arthur ad iniziare il ritiro con la Juventus. I problemi tra club e brasiliano non interesseranno il sodalizio bianconero.

Arthur inizierà regolarmente il ritiro con la Juventus. «Alle spalle il neo-juventino lascerà le turbolenze vissute in Catalogna, dove i problemi lo hanno inseguito uno dopo l’altro – si legge su Gazzetta dello Sport -. L’ultimo domenica notte, quando pensava di aver almeno risolto le grane pendenti col Barcellona: si è schiantato con la sua Ferrari su un lampione e poi l’alcoltest ha dato la sentenza. Positivo. A quel punto in Spagna si è tornato a parlare di una vita privata fin troppo movimentata. Quest’inverno, ad esempio, fu avvistato ad Andorra sulle piste di snowboard, sport proibito per i calciatori, mentre stava recuperando dalla pubalgia».

LEGGI ANCHE >>> Agnelli, hai visto Conte? Vincerà l’Europa League ed entra tra i top

Arthur nella testa di Pirlo

Ad ogni modo nessun dubbio. La situazione è di fatto risolta, con tanto di rescissione con qualche giorno di anticipo: manca solo una firma. Arthur si metterà a disposizione di Andrea Pirlo che gli cucirà addosso, si spera, il vestito giusto. L’idea sarebbe quello di vederlo come mezzala, ma per lui che è un palleggiatore non è esclusa la posizione di… Pirlo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK