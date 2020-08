Calciomercato, Ronaldo via dalla Juve per 60 milioni di euro: l’indiscrezione

Il futuro di Cr7 è sempre un rebus, e nonostante le smentite del suo entourage, il portoghese non sembra essere incedibile. In Inghilterra, infatti, trapelano dei rumors secondo i quali Agnelli potrebbe decidere di lasciar partire il fenomeno portoghese a fronte di un’offerta pari a 60 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO RONALDO/ L’eventuale addio di Ronaldo agita le acque in casa Juventus. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse in giornata in Inghilterra, il futuro del cinque volte pallone d’oro potrebbe essere lontano da Torino. L’attaccante lusitano è infatti al centro di numerose indiscrezioni di mercato: a fronte di un’offerta da 60 milioni di euro, Andrea Agnelli potrebbe decidere di lasciar partire il proprio fuoriclasse. Questa notizia non è stata confermata dagli organi dirigenziali bianconeri, e noi ci limitiamo a registrarla: tuttavia, è idiosincratica della situazione poco chiara che sta imperversando in questo frangente in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo? Gli aggiornamenti

Sebbene l’entourage di Cr7 si sia affrettato in più di una circostanza a smentire le voci che vedrebbero il suo assistito lontano da Torino, il futuro dell’ex calciatore del Real Madrid potrebbe essere nuovamente in Inghilterra. Su di lui è infatti forte il pressing del Manchester United ( per quello che sarebbe un clamoroso ritorno), ma da segnalare i timidi sondaggi effettuati anche dal Manchester City e dal Paris Saint Germain che, va ricordato, al momento non hanno presentato alcuna offerta ufficiale.

