Dybala, l’agente interviene sulla polemica: «Rinnovo Juve? Dico che…»

L’agente di Paulo Dybala è intervenuto circa le polemiche innescate sul futuro della Joya. «La sua priorità è restare alla Juventus, lavoriamo al rinnovo».

Jorge Antun è il procuratore di Paulo Dybala. L’agente è stato costretto ad intervenire per far sentire la sua voce perché troppi articoli in libertà sono stati prodotti di recente. «Pronti a restare con la nostra solita predisposizione di sempre» ha detto come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La Joya è in questo momento è in vacanza ad Ibiza. Lì si sta curando dall’infortunio all’adduttore rimediato nell’ultima gara della stagione, il ritorno degli ottavi di Champions con il Lione. Però legge, eccome se legge.

Dybala, priorità totale alla Juventus

«Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false – ha detto il procuratore -. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre». Con queste poche parole Jorge Antun ribadisce che a lui non è stato comunicato alcun cambio di strategia né sono arrivate offerte per la Joya. La priorità di Dybala resta il rinnovo. La trattativa era già stata imbastita con la Juve prima della fine del campionato e l’accordo si può trovare intorno agli 11-12 milioni all’anno (ora ne guadagna 7,5). Chiaramente con un prolungamento fino al 2025.

