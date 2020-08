Calciomercato Juventus, Perin conteso da Roma e Atalanta: la situazione

Perin via dalla Juventus, calciomercato: il futuro dell’estremo difensore, quest’anno in prestito al Genoa, è un rebus. Sul portiere è forte l’interessamento sia della Roma, a caccia di un vice Pau Lopez, sia dell’Atalanta, che deve sostituire l’infortunato Gollini.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN FUTURO/ Molto del mercato della Juventus dipenderà dalle decisioni di Mattia Perin: l’estremo difensore è conteso da importanti club italiani, Roma e Atalanta in primis. Gli orobici in particolare sembrerebbero molto interessati, dal momento che Pierpaolo Gollini è rimasto vittima di un lungo infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per molti mesi. Il nome di Perin nelle scorse ore è stato inserito anche nelle trattative relative a Gosens o Hateboer, indice dell’alta considerazione che di lui ha il club bergamasco. Discorso diverso invece per la Roma, che farebbe di Perin il vice di Pau Lopez: si preannuncia un testa a testa entusiasmante. A rivelarlo è sportmediaset.

