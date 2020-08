Perin via, tripla operazione tra Juventus, Roma e Atalanta

La Juventus sta predisponendo una tripla operazione con l’Atalanta e la Roma. Coinvolti non solo Perin, ma anche Floenzi e Gollini. Trattative avanzate.

Come noto, una delle prime uscite in casa bianconera dopo l’addio di Matuidi potrebbe essere proprio quella di Mattia Perin. Il portiere italiano è alla ricerca di una nuova sistemazione che possa garantirgli la possibilità di giocare con continuità. Per il suo acquisto, per il momento, due squadre di Serie A sono in polpe, stiamo parlando dell’Atalanta e della Roma. All’orizzonte, però ci sarebbe una tripla operazione che coinvolgerebbe anche Gollini e Florenzi.

Perin in un’operazione tra tre squadre

Juventus, Roma ed Atalanta studiano una tripla operazione di mercato in grado di soddisfare le rispettive esigenze economiche e tecniche. Come riportato dal Corriere della Sera, i giallorossi vorrebbero Gollini, portiere dei bergamaschi, ai quali girerebbero in cambio Mattia Perin, portiere classe 1992 della Juventus rientrante dal prestito al Genoa, e sul mercato. I bianconeri, a loro volta, riceverebbero dalla Roma il cartellino di Alessandro Florenzi, esterno-terzino classe 1991, anch’egli rientrante nella capitale da un periodo di prestito, passato al Valencia, e non rientrante nei piani della società giallorosso.

