Alaba alla Juventus, calciomercato: pronto l’affare da 30 milioni di euro

Calciomercato Juventus, uno dei nomi maggiormente attenzionati dagli organi dirigenziali bianconeri è David Alaba, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel prossimo 2021. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, il terzino austriaco potrebbe partire a fronte di un’offerta da 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA BAYERN MONACO/ Nelle ultime ore, il nome di David Alaba è tornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juventus. Il forte laterale austriaco, autore di una prestazione solida nella semifinale contro il Lione, è da tempo nel mirino degli organi dirigenziali bianconeri che, al momento, però, non hanno ancora affondato il colpo. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, il futuro del terzino del Bayern Monaco continua ad essere piuttosto nebuloso: il giocatore avrebbe rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dalla dirigenza bavarese, e non è affatto esclusa una sua partenza. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

Calciomercato, Alaba-Juventus: si studia l’offerta giusta

Il contratto di Alaba scadrà nel prossimo 2021: ecco perché la Juve al momento sta temporeggiando, convinta di poter strappare un prezzo vantaggioso sfruttando il fattore tempo. Paratici e compagnia, però, dovranno stare molto attenti alla concorrenza: il terzino piace e non poco ai principali top club europei, Inter e Manchester City in primis. Nelle prossime ore molto presumibilmente il Bayern tenterà di raggiungere un accordo con il giocatore in extremis, ma laddove questo tentativo non andasse in porto, ecco che la Juve potrebbe ritornare prepotentemente in gioco.

