Calciomercato Juventus, occhi su due big del centrocampo

Il calciomercato Juventus sempre più nel vivo. La società cerca rinforzi in mezzo al campo da regalare a mister Andrea Pirlo.

L’arrivo del nuovo allenatore al posto di Maurizio Sarri non ha certo rivoluzionato i piani di mercato del club torinese, ma è chiaro che i nuovi innesti dovranno essere funzionali alle idee tattiche dell’ex centrocampista e campione del mondo con l’Italia nel 2006.

LEGGI ANCHE –>>Ansu Fati, la Juventus ha avanzato un’offerta per il talento del Barcellona

Calciomercato Juventus, fari su De Paul e Milinkovic

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juve continua a tenere d’occhio soprattutto due big per il suo centrocampo. Il primo è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Decisivo per le sorti della Lazio, la sua è una quotazione davvero alta. Attorno ai 100 milioni di euro. E i biancocelesti, che il prossimo anno giocheranno in Champions, difficilmente lo lascerebbero partire.

Ecco perché prende sempre più quota il nome di Rodrigo De Paul. Che nella passata stagione è stato il diamante dell’Udinese. Playmaker, mezzala o trequartista, il suo rendimento è stato sempre altissimo. E a 26 anni è nel pieno della sua maturità calcistica. Per convincere l’Udinese però serviranno non meno di quaranta milioni.

LEGGI ANCHE —>>Dzeko, Inter e Juventus si danno battaglia per il bomber della Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK