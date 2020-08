Calciomercato, Douglas Costa in odore di cessione: lo United alza il pressing per lui

Calciomercato Juventus, Douglas Costa sul piede di partenza: secondo quanto riportato dai media britannici, infatti, in queste ore Fabio Paratici si trova a Londra per cercare di definire la cessione del brasiliano, che tanto piace al Manchester United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA CESSIONE/ Le strade di Douglas Costa e della Juventus potrebbero ben presto dividersi. Secondo gli ultimi rumors d’Oltremanica, infatti, la dirigenza bianconera è al lavoro per cercare di piazzare la cessione del brasiliano, i cui numerosi infortuni ne hanno minato in maniera incredibile le prestazioni. La valutazione della Juventus si attesta sui 40 milioni di euro: al momento non sono ancora arrivate offerte concrete, ma anche l’entourage del laterale verdeoro è all’opera per cercare di trovare una soluzione, anche perchè dopo l’arrivo di Kulusevski, Costa non ha più il posto da titolare assicurato. Sono attesi importanti sviluppi nel corso delle prossime settimane.

