Juve, addio Ramsey: Calciomercato, va al Newcastle per 20 milioni?

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ADDIO NEWCASTLE/ Ramsey e la Juventus non sono mai stati tanto lontani. Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, le strade della Vecchia Signora e del gallese potrebbero dividersi dopo neanche un anno. Nelle ultime ore, infatti, il Newcastle avrebbe intensificato il pressing per cercare di convincere il gallese a ritornare in Premier League, formulando un’offerta assolutamente sostanziosa: 20 milioni per la Juve, e un quadriennale da 6,5 milioni più bonus per il gallese.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime ore, dal momento che Ramsey non è considerato un punto imprescindibile nell’organigramma tattico che ha in mente Andrea Pirlo per la prossima stagione, e i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima nell’ultimo periodo sono un fattore da non trascurare. Nel post lockdown il gallese è stato schierato con il contagocce da Maurizio Sarri, complice una condizione fisica tutt’altro che invidiabile: le porte della Premier potrebbero nuovamente riaprirsi per lui?

