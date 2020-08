Dzeko, Juventus e Inter si danno battaglia. Il bosniaco lascia la Roma

La Juventus sta cercando in ogni modo di regalare Edin Dzeko ad Andrea Pirlo. L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’Inter di Antonio Conte. E’ battaglia.

I movimenti dei giallorossi, con i ripetuti contatti per uno scambio Under-Milik, confermano però la volontà della società americana. Vogliono provare ad alleggerire il monte ingaggi inserendo un nuovo attaccante al posto di Dzeko. Sono attesi aggiornamenti dalla prossima settimana, ma la Juventus resta molto vigile sulla trattative. Non è la sola, come riporta calciomercato.it, perché anche Antonio Conte e l’Inter spingono sull’acceleratore per strappare un sì al calciatore bosniaco. E’ l’ennesima battaglia sul mercato che vede contro Paratici e Marotta, con il secondo nettamente in vantaggio.

Dzeko, duello all’orizzonte con l’Inter

Un obiettivo che dunque rimane più che possibile, vista l’età non più giovanissima di Dzeko e la voglia di giocarsi le ultime carte a livelli alti. Dunque se la Roma dovesse privarsi, come sembra, di alcuni giocatori con stipendi importanti, ecco che i bianconeri potrebbero piombare su di lui. Se befferanno o no i rivali nerazzurri e gli ex Conte e Marotta, è tutto da vedersi. Lo stesso giocatore, per altro, sembra apprezzare la destinazione bianconera.

