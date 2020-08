Calciomercato Juventus, sondaggi del Wolverhampton per Bernardeschi

Mercato Juve, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore il Wolverhampton avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione Bernardeschi, che non sembra rientrare nei piani del neo allenatore bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI WOLVERHAMPTON SONDAGGIO/ Timido interesse del Wolverhampton per Federico Bernardeschi. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il club inglese nelle ultime ore avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la situazione relativa all’esterno azzurro, ormai fuori dai progetti della Vecchia Signora. Bernardeschi, autore di una stagione ben al di sotto delle aspettative, ha ormai le valigie in mano: proposto al Napoli e alla Fiorentina, nelle ultime ore si sono accese per lui le sirene inglesi.

Calciomercato, Bernardeschi-Wolves: primo contatto tra le parti

L’ipotetico affare Bernardeschi-Wolverhampton non sarebbe dei più semplici. Al nuovo procuratore del calciatore, il potentissimo Mino Raiola, potrebbe non andare giù l’idea che il suo assistito si trasferisca in un club su cui gravita in maniera importante Jorge Mendes, altro pluripotenziato procuratore. Detto questo, Il costo del cartellino dell’ala ex Fiorentina si aggira sui 35 milioni di euro, e potrebbe essere inserito come contropartita per l’eventuale affare Jimenez, attaccante su cui la Juve si è mossa già da tempo.

