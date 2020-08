Calciomercato Juventus, la decisione spetta a Dzeko

Il calciomercato Juventus ha come priorità la ricerca di un nuovo centravanti. E uno dei nomi caldi rimane quello di Edin Dzeko, bomber della Roma.

Il centravanti giallorosso è uno dei top player del nostro campionato, nel quale ha sfondato il muro dei cento gol realizzati. Calciatore che piace molto al nuovo allenatore bianconero Pirlo, per questo motivo la Juve vorrebbe inserirlo nel tridente con Ronaldo e Dybala.

Calciomercato Juventus, Dzeko deve decidere il suo futuro

Nonostante le offerte non gli manchino, ci sono però diversi modi che spingono Dzeko a continuare a vestire la maglia giallorossa. Come spiega Il Corriere dello Sport c’è da considerare anche l’aspetto familiare. Dzeko si trova benissimo nella capitale e insieme alla moglie Amra ha fatto nascere i suoi primi due figli a Roma. E così sarà anche per la terza, in arrivo a settembre. Dal punto di vista sportivo il centravanti bosniaco è fondamentale per la squadra di Fonseca. Grande leader nello spogliatoio, bomber e allo stesso tempo trequartista di una formazione che non può fare a meno di lui.

Tuttavia ci sono anche motivi per lasciare la capitale, uno su tutti la possibilità di avere la chance di provare a conquistare qualcosa di importante anche in Italia, dopo aver vinto in Germania e Inghilterra. Juventus e Inter insomma rimangono alla finestra, toccherà al calciatore decidere il suo futuro.

Di sicuro per la Roma non sarebbe affatto facile riuscire a trovare un calciatore con le sue caratteristiche. Dentro e fuori dal campo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro e Dzeko ha un contratto con i giallorossi fino al 2022 per un ingaggio di 7.5 milioni a stagione.

