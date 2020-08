Nesta alla Juventus. Innesto a sorpresa per i bianconeri di Pirlo

Alessandro Nesta coadiuverà Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex campione milanista è stato chiamato dal suo vecchio compagno di Nazionale.

«Il contatto tra Pirlo e Nesta, raccontano i rumors, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi – si legge sul Corriere dello Sport -. Ma il tecnico del Frosinone, avendo in quel momento altre priorità, avrebbe preso tempo per concentrarsi esclusivamente sulla corsa alla serie A. Avrebbe rimandando la riflessione a quando la stagione si sarebbe conclusa. Ora l’epilogo, pur amaro per il Frosinone, è arrivato e quindi sta per arrivare il tempo delle scelte. L’ex difensore ha già sfiorato la Juve da calciatore. Era l’estate del 2002, quella che si concluse con il passaggio al Milan poco prima del gong del mercato». Così il giornale capitolino racconta della clamorosa trattativa in atto.

Pirlo chiama Nesta alla Juventus

Il nuovo allenatore della Juventus è al lavoro per completare il proprio staff tecnico. Al suo fianco ci saranno Roberto Baronio e Igor Tudor che curerà la difesa, ma le novità in casa bianconera potrebbero non finire qui. Secondo il Corriere dello Sport, Pirlo vuole un vice allenatore di peso e ha telefonato al tecnico del Frosinone. Nesta di recente è stato fermato dallo Spezia nella finale dei playoff di Serie B per salire in A.

