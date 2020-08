Calciomercato Juventus, super offerta del Newcastle per Ramsey: i dettagli

Ramsey al Newcastle, calciomercato Juventus: secondo quanto riportato dal Sun, nelle ultime il club inglese avrebbe presentato un’offerta faraonica al centrocampista gallese: 400 mila sterline a settimane, circa 20 milioni di euro annui, per quello che sarebbe il calciatore più pagato della rosa dei Magpies.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY ADDIO NEWCASTLE/ Il futuro di Aaron Ramsey potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto rivelato dal The Sun, infatti, sul centrocampista gallese nelle ultime ore sarebbe piombato con una certa insistenza il Newcastle, disposto ad un’offerta faraonica per mettere le mani sulla mezzala ex Arsenal. I Magpies, infatti, sarebbero disposti a mettere sul piatto qualcosa come 400 mila sterline a settimana per il calciatore, circa 20 milioni di euro annui. Una cifra enorme, che farebbe di Ramsey il calciatore più pagato della rosa del Newcastle.

Calciomercato, il Newcastle vira su Ramsey: sarà addio alla Juve?

Le notizie che trapelano da Oltremanica non ci forniscono ragguagli significativi in merito all’offerta che il Newcastle avrebbe presentato alla Juve, ammesso che ciò sia accaduto. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris valuta il gallese non meno di 30 milioni di euro: intascando questa cifra, realizzerebbe un’importante plusvalenza, dal momento che Paratici lo ha acquistato neanche un anno fa a parametro zero. Ramsey non è incedibile, e a fronte di un’offerta congrua, potrebbe partire: il Newcastle affonderà il colpo?

