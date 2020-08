Calciomercato Juventus, possibile un ritorno in attacco

Il calciomercato Juventus vedrà sicuramente delle novità nel reparto offensivo della squadra allenata da Andrea Pirlo. Chi arriverà?

E’ questa la domanda che tanti tifosi bianconeri si stanno facendo. Sono giorni infatti bollenti per il mercato relativo all’acquisto di una prima punta che possa completare al meglio il tridente con Ronaldo e Dybala. Certo, c’è anche la posizione di Gonzalo Higuain da tenere in considerazione. E per questo motivo è possibile che in caso di partenza dell’argentino possa arrivare anche un altro attaccante. Indispensabile da avere in rosa per un club che vuole farsi strada in Italia e in Europa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Alex Sandro non è più incedibile

Calciomercato Juventus, potrebbe tornare Kean

Secondo Tuttosport infatti la formazione bianconera potrebbe riaccogliere in rosa Moise Kean, che nella passata estata fu ceduto all’Everton per 27.5 milioni di euro. Tuttavia il giovane attaccante classe 2000 in Inghilterra non è riuscito a farsi largo e i Toffees, allenati da Ancelotti, sarebbero pronti a lasciarlo partire. E la Juventus potrebbe prenderlo in prestito offrendogli il ruolo di quarta punta, con la speranza che il talentuso attaccante possa tornare a giocare su grandi livelli. Per Kean si tratterebbe dunque di un ritorno in un ambiente che già conosce bene.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, l’agente di Dzeko svela il futuro del suo assistito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK