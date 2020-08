Kulusevski, jolly di centrocampo. Dove giocherà nella Juventus?

Grande fiducia riposta dal club in Dejan Kulusevski. E’ l’acquisto più importante dell’intero calciomercato della Juventus che non avrà altri grandi botti.

Dejan Kulusevski ha segnato 10 gol e servito 7 assist nella trionfale stagione con il Parma. Il golden boy è stato prontamente acquistato dalla Juventus con un esborso a gennaio di 35 milioni+10 di bonus. Un’enormità che rappresenterà il colpo più importante del calciomercato della Vecchia Signora. Non ci saranno, infatti, nuovi innesti di valore. Pirlo, pertanto, sarà chiamato a valorizzare il materiale con cui non è riuscito a lavorare Sarri.

Kulusevski dove giocherà alla Juventus?

«A centrocampo, il volto nuovo è Arthur, ma l’uomo su cui Pirlo punta tutto è Rodrigo Bentancur – si legge su Gazzetta dello Sport -. Mezzala o regista è ancora tutto da decidere, dipenderà anche da chi arriverà in mezzo e da come verrà utilizzato il brasiliano, ma di sicuro lui in mediana ci sarà, perché il tecnico lo stima molto. A proposito di giovani, molto atteso è anche Dejan Kulusevski. Pirlo lo vede bene come esterno destro nel tridente, ma può ritagliarsi uno spazio anche con la difesa a tre, da tornante oppure da trequartista in caso di 3-4-1-2.

