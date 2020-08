Messi alla Juventus, la provocazione di Tancredi Palmeri

Anche la Juventus segue con interesse l’evolversi della vicenda Leo Messi. L’argentino infatti potrebbe presto cambiare maglia e lasciare la Spagna.

Sono giorni davvero bollenti non solo per il calciomercato italiano, ma per quello mondiale. Perché alcuni importanti club europei sono pronti a cambiar pelle. E uno di questi è il Barcellona. Koeman ha stilato una lista di possibili partenti, tra cui ad esempio Suarez. Ma ad agitare gli animi in Catalogna è il possibile addio di Messi, che avrebbe già comunicato la sua intenzione al club. La partenza del numero dieci argentino potrebbe innescare un’asta tra tutti i maggiori club europei. Chi, del resto, non lo vorrebbe avere in squadra?

Juventus, il pensiero di Tancredi Palmeri su Messi

“Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 per Bernardeschi, i 20 per Higuain, i 15 per De Sciglio, i 50 per Douglas Costa, i 50 per Alex Sandro, i 30 per Perin, hai già 235 milioni belli pronti” ha scritto il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter. Parole che hanno subito scatenato tantissimi commenti degli utenti sul social.

