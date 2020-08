L’addio della Pulce ha scatenato l’intero globo. Messi alla Juventus, secondo il Corriere della Sera, è un affare che potrebbe andare in porto grazie all’Adidas.

Chiunque al mondo vorrebbe la pulce nella propria squadra. Non c’è club che, insieme a Ronaldo, non abbia sognato la Pulce. I bookmakers dicono Manchester City, poi Inter e infine Psg come possibili destinazioni. Stamattina, tuttavia, il Corriere della Sera ha rilanciato anche il nome della Juventus. Non è stata una boutade buttata lì per caso, ma un pezzo scritto con cognizione di causa su basi concrete. Difficili, quasi impossibili, ma che tuttavia hanno un loro perché nell’ipotizzare Messi alla Juventus.

Messi alla Juventus, in gioco l’Adidas?

Sul giornale si legge che l’Adidas è sponsor sia della Juventus che di Messi e questo potrebbe favorire la riuscita dell’affare. Soprattutto se il numero 10 si libererà a parametro zero. E con il precedente di Cristiano Ronaldo di due anni fa – che sembrava impossibile quando si cominciò a parlare del suo trasferimento – insegna proprio che nulla è escluso. Da qui a fare voli pindarici ce ne passa, ma l’idea non è del tutto campata in area…

